Trump geht in Klausur Als "teilweise abgeschlossen" hat der designierte US-Präsident Donald Trump die Suche nach Mitgliedern seines Kabinetts bezeichnet. Auf Einzelheiten ging er dabei nicht ein. Trump hatte sich am Wochenende auf ein Anwesen im US-Bundesstaat New Jersey zurückgezogen, um sich mit verschiedenen Kandidaten für die Posten von Ministern und Beratern zu treffen. Begleitet wurde er dabei vom Chef seines Übergangsteams, dem zukünftigen Vize-Präsidenten Mike Pence. Unter den Kandidaten war auch Trumps einstiger, ebenfalls republikanischer Widersacher Mitt Romney. Medienberichten zufolge kommt er für das Amt des Außenministers in Frage. Trump traf sich außerdem mit dem Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. Im Wahlkampf hatte er Trump als Berater zur Seite gestanden. Auch der ehemalige Bürgermeister der Stadt New York, Rudolph Giuliani, stattete Trump einen Besuch ab. Auch er gilt als möglicher Außenminister Trump hat am Wochenende angekündigt, sich bald über Details seiner Personalentscheidungen äußern zu wollen.