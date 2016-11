Aleppo wird für eingeschlossene Menschen zur Hölle

Aleppo wird zur Hölle. Rund um die Uhr krachen die Bomben und Raketen. In Todesangst kauern die Menschen in ihren Wohnungen. Kein Winkel in dem von Assad-Truppen eingeschlossenen Ostteil ist mehr sicher, in dem immer noch 250.000 Einwohner ausharren, darunter 100.000 Kinder. Seit dem Wochenende...