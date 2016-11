Sarkozy ist raus Der ehemalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy ist aus der Vorwahl der französischen Konservativen ausgeschieden. Er räumte seine Niederlage noch am Sonntagabend ein und kündigte an, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen. Seine Unterstützung gelte fortan Francois Fillon. Der soll im Rennen um die Spitzenkandidatur am kommenden Sonntag in einer Stichwahl gegen einen weiteren Ex-Ministerpräsidenten, den Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé, an. Fillon kam am Sonntag auf rund 44 Prozent, Juppe auf 28 Prozent. Sarkozy wurde mit rund 20 Prozent lediglich Dritter und schied damit wie die anderen vier Bewerber aus. Die eigentliche Wahl des Präsidenten dürfte Umfragen zufolge dann in einer Stichwahl im Mai 2017 zwischen dem konservativen Kandidaten und Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National entschieden werden. Die zerstrittenen Sozialisten, die mit Francois Hollande derzeit den Präsidenten stellen, dürften bereits in der ersten Runde im April das Nachsehen haben.