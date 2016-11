Obama schließt Kommentierung von Trumps Politik nicht aus

Lima Eigentlich halten sich frühere Präsidenten streng zurück, aber US-Präsident Barack Obama schließt eine Kommentierung der Politik seines Nachfolgers Donald Trump nicht aus. Er werde sich wenn, dann nur als US-Bürger äußern, der "sich tief um unser Land sorgt", sagte Obama am Abend zum Abschluss des Asien-Pazifik-Gipfels in der peruanischen Hauptstadt Lima. Dabei gehe es aber nicht um bestimmte Regierungsvorhaben, sondern wenn etwa grundsätzlich Werte und Ideale in den USA in Frage stünden. Im Wahlkampf hatte er Trump als ungeeignet für das Amt bezeichnet.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder