Merkel spricht über erneute Kanzlerkandidatur HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD IHNEN OHNE SPRECHERTEXT GESENDET! ANGELA MERKEL, CDU-VORSITZENDE UND BUNDESKANZLERIN "So habe ich heute also dem Präsidium und dem Bundesvorstand meine Partei, der CDU Deutschlands gesagt, dass ich bereit bin, auf dem Parteitag in Essen am sechsten Dezember erneut für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands zu kandidieren und, in meinem Verständnis untrennbar damit verbunden, damit auch noch einmal bei der Bundestagswahl 2017 für das Amt der Bundeskanzlerin der Bundeskanzlerin Deutschland (...) Ich habe sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht. Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur ist nach elf Amtsjahren alles andere als trivial, weder für das Land, noch für die Partei, noch - und ich sage das ganz bewusst in dieser Reihenfolge - für mich persönlich (...) Diese Wahl wird wie keine zuvor, jedenfalls seit der deutschen Einheit nicht - schwierig. Wir werden es mit Anfechtungen von allen Seiten zu tun haben. Von rechts, wie nie zuvor, und auch mit einer starken Polarisierung unserer Gesellschaft, Anfechtungen von links mit der Möglichkeit einer rot-rot-grünen Bundesregierung, wenn es dafür rechnerisch einigermaßen reichte."