Fillon, Juppé oder Sarkozy: Frankreichs Konservative wählen Spitzenkandidaten In Frankreich sind die Anhänger der Konservativen aufgerufen, ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr zu küren. Sollte kein Anwärter über 50 Prozent der Stimmen einheimsen, wird eine Stichwahl am kommenden Sonntag entscheiden. Der ehemalige Staatspräsident und Bewerber Nicolas Sarkozy gab am Sonntag in Paris seine Stimme ab. Am Freitag hatte der frühere Ministerpräsident Alain Juppé in den Umfragen Stimmen eingebüßt. Seine parteiinternen Rivalen Nicolas Sarkozy und Francois Fillon waren laut der Befragung an ihm vorbeigezogen, Fillon lag dabei knapp auf Platz eins. Sollte Juppé dennoch als Gewinner aus beiden Vorwahl-Runden hervorgehen, hätte der 71-Jährige gute Chancen, auch in den Elysée-Palast einzuziehen. Zuvor müsste er aber Demoskopen zufolge bei der Präsidentenwahl im April und Mai noch der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen die Stirn bieten. Dem sozialistischen Amtsinhaber Francois Hollande werden kaum Chancen auf eine weitere Amtszeit ausgerechnet. Die Vorwahl der Konservativen gilt als besonders spannend, weil nicht nur Parteimitglieder abstimmen dürfen. Dieses Verfahren öffnet Tür und Tor für ein taktisches Abstimmen auch von eigentlich linken oder rechtsextremen Wählern. Die beiden stärksten Kandidaten der ersten Wahlrunde treten eine Woche später nochmals gegeneinander an. Umfrageinstitute gingen von einer Stichwahl zwischen Juppé und Sarkozy aus.