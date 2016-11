Menschenrechtler: Miliz im Irak rekrutiert Kinder

Mossul Eine für die irakische Regierung kämpfende Gruppe benutzt der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge Kinder für den Kampf gegen die Terrormiliz IS. Mindestens zehn Minderjährige seien von der Miliz Haschad al-Aschari aus einem Camp für Vertriebene nahe der IS-Hochburg Mossul rekrutiert worden, teilte HRW am Sonntag mit. Die Gruppe bestehe aus örtlichen Kämpfern und werde vom Verteidigungsministerium in Bagdad finanziert. Zudem hätten ihre Kämpfer mindestens 22 Männer aus Dörfern nahe Mossul geschlagen und eingesperrt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder