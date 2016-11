Union erwartet Kandidatur Merkels

Berlin Immer mehr Politiker in Union und SPD erwarten, dass Kanzlerin Angela Merkel morgen ihre erneute Kandidatur ankündigt. "Es weiß inzwischen jeder, dass sie wieder kandidieren wird", sagte der CDU-Europapolitiker Elmar Brok der "Rhein-Neckar-Zeitung". SPD-Chef Sigmar Gabriel stimmte schon einmal auf den Wahlkampf gegen Merkel ein und sagte bei einem Parteitag der Thüringer SPD in Erfurt: "Wir freuen uns auf eine demokratische Auseinandersetzung." Morgen kommen in Berlin erst das CDU-Präsidium und dann der Bundesvorstand zusammen. Merkel hat angekündigt, danach ein Statement abzugeben.

