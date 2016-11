48-stündige Waffenruhe im Jemen begonnen

Kairo Ein erneuter Versuch für eine Beruhigung des Bürgerkriegs im Jemen hat begonnen. Seit 10.00 Uhr gilt eine 48-stündige Waffenruhe. In dem Konflikt zwischen der Regierung des Landes und den schiitischen Huthi-Rebellen sind bereits mehrere solcher Feuerpausen gescheitert. Noch am Freitag hatte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen von heftigen Kämpfen in der südjemenitischen Stadt Tais berichtet. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Beginn der saudischen Luftangriffe auf die Huthis bis Juni 2016 rund 6500 Menschen getötet.

