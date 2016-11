Großes Polizeiaufgebot mit Wasserwerfern bei Großdemo in Malaysia

Kuala Lumpur Unter einem massivem Polizeiaufgebot demonstrieren in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur zehntausende Menschen gegen die Regierung. Sie werfen ihr Korruption vor und verlangen ihren Abgang. Die Polizei hat Wasserwerfer und Tränengas in Position gebracht und die Demonstrationsteilnehmer aufgefordert, jede Konfrontation zu vermeiden. Die Anhänger von Regierungschef Najib Razak haben zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Regierung ist in einen riesigen Korruptionsskandal verwickelt. Aus einem Staatsfonds sind über drei Milliarden US-Dollar verschwunden.