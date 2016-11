Südwest-AfD will Bundestagskandidaten wählen - ohne Medien?

Kehl Die baden-württembergische AfD will heute in Kehl ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl 2017 aufstellen. Dabei wird die Öffentlichkeit nach derzeitigem Stand ausgeschlossen sein, was für Parteitage sehr ungewöhnlich ist. Der AfD-Landesvorstand hatte beschlossen, Journalisten den Zutritt zu verbieten. Nun werden zu Beginn des Parteitags die bis zu 700 erwarteten stimmberechtigten Mitglieder darüber abstimmen, ob es bei dem Beschluss bleiben soll. Für die ersten vier Plätze der Landesliste bewerben sich führende AfD-Politiker, darunter Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel.