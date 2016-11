Außenminister, Kanzlerkandidat: Schulz traut sich alles zu

Was will Martin Schulz? Darauf haben sie in Brüssel seit langem eine Standard-Antwort: „Alles!“ Das ist nur leicht übertrieben – dass der ehrgeizige Präsident des Europa-Parlaments grundsätzlich und schwindelfrei hohe und höchste Ämter anpeilt, darf als gesicherte Erkenntnis gelten. Derzeit im...