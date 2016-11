Obamas Abschiedsbesuch in Berlin beendet Der US-Präsident Barack Obama hat Deutschland wieder verlassen. Obama hatte sich an allen drei Tagen in Berlin unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Bei den Gesprächen ging es über den Umgang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Ukraine-Krise sowie den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Auch die Klimapolitik und die Zukunft des geplanten EU-Handelsabkommens TTIP mit den USA waren Thema. Mit dem drohenden Aus für das Handelsabkommen wollen sich weder Obama noch Merkel abfinden. Obamas Abschiedsbesuch in Berlin verlief ohne Störung. Dafür war die Berliner Innenstadt rund um das Brandenburger Tor seit Dienstag für Autos und weitgehend auch für Fußgänger gesperrt. Rund 5000 Polizisten waren im Einsatz, dazu kamen Scharfschützen und Polizeiboote auf der Spree.