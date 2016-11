Obama trifft fünf europäische Staatschefs in Berlin US-Präsident Barack Obama ist in Berlin mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und vier weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs zusammengekommen. Sie beraten über den Umgang mit Russland und die Lage in Syrien. Bei dem Sechser-Treffen im Kanzleramt soll es auch um die Folgen der US-Wahl gehen. Sorge herrscht in Europa wie in den USA nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten über den Fortbestand internationaler Übereinkommen, etwa des Pariser Klimaabkommens oder des Atomdeals mit dem Iran. Mit dabei sind die britische Premierministerin Theresa May, der französische Staatspräsident François Hollande sowie der Regierungschef Italiens, Matteo Renzi und Spaniens, Mariano Rajoy. Gegen Mittag verlässt Obama die Runde. Nach einem dreitägigen Abschiedsbesuch in Berlin reist der scheidende US-Präsident nach Peru weiter.