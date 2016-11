Schäuble: Kein Menü à la carte für Briten beim Brexit

London Finanzminister Wolfgang Schäuble glaubt, dass das austrittswillige Großbritannien möglicherweise noch über ein Jahrzehnt in die EU-Kassen einzahlen muss. "Möglicherweise gibt es Verpflichtungen, die über den Austritt hinausreichen, zum Teil sogar bis 2030", sagte Schäuble der "Financial Times". "Wir können nicht großzügige Rabatte gewähren", sagte Schäuble und fügte hinzu: Es gebe kein Menü à la carte. Großbritannien müsse sich ferner an die Regeln halten, wenn es darum geht, ausländische Unternehmen anzulocken.

