Weitere Klinik in Aleppo nach Luftangriff außer Betrieb

Aleppo Eines der letzten Krankenhäuser in den Rebellenteilen des nordsyrischen Aleppo ist einer Hilfsorganisation zufolge nach Luftangriffen außer Betrieb. Die Klinik mit dem Codenamen M1 habe ihre Arbeit nach einem Bombardement einstellen müssen, so die Union of Medical Care and Relief Organizations. Angestellte und Patienten seien in Sicherheit. Es wird davon ausgegangen, dass die Angriffe von der Luftwaffe der syrischen Regierung oder Russlands ausgeführt wurden. Angriffe auf Krankenhäuser haben sich zu einer Kriegstaktik entwickelt, um die Zivilbevölkerung zu treffen.

