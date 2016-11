Trump will Ex-Geheimdienstler als Sicherheitsberater Der designierte US-Präsident Donald Trump will einem Insider zufolge dem Ex-Geheimdienstler Michael Flynn den einflussreichen Posten des nationalen Sicherheitsberaters anbieten. Trump habe sich für den früheren Generalleutnant entschieden, verlautete am Donnerstag aus dem Team des Republikaners. Flynn war früher Direktor des Militärgeheimdienstes DIA. Er beriet Trump bereits während des Wahlkampfes in Sicherheitsfragen und trat oft auch als Vorredner auf. Trump stellt gerade ein Team für die Regierungsübernahme am 20. Januar zusammen. Die Besetzung vieler wichtiger Posten ist noch nicht bekannt. Als Anwärter für das Amt des Außenministers gelten etwa der Ex-Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, und der frühere UN-Botschafter John Bolton.