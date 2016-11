Schulz lässt SPD-Kanzlerkandidatur weiter offen

Berlin EU-Parlamentspräsident Martin Schulz lässt eine mögliche SPD-Kanzlerkandidatur offen. Die SPD werde dies zu gegebener Zeit entscheiden, sagte er in Berlin beim "Wirtschaftsgipfel" der "Süddeutschen Zeitung". "Es gibt einen Fahrplan, und an den halten wir uns." Auf die Frage, ob er EU-Parlamentspräsident in Brüssel bleiben wolle, sagte Schulz lediglich, er sei bis 17. Januar 2017 gewählter Parlamentspräsident. Zuvor hatte Schulz Spekulationen zurückweisen lassen, er wolle nur dann Außenminister werden, wenn er zugleich die SPD-Kanzlerkandidatur übernimmt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder