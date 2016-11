Obama und Merkel voll des Lobes füreinander Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat am Donnerstag Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine "hervorragende Zusammenarbeit" gedankt. "Bei diesem Abschiedsbesuch werde ich an meinen Besuch erinnert, bevor ich Präsident wurde. Es war vor acht Jahren. Ich hatte keine grauen Haare. Aber ich glaube auch heute an das, was ich damals sagte. Wenn man ein Vorbild für eine friedliche, wohlhabende und dynamische Gesellschaft sucht, muss man auf Berlin, auf Deutschland und auf Kanzlerin Merkel schauen. Anhand ihrer persönlichen Geschichte begreift man die unglaubliche Leistung, die das deutsche Volk erreicht hat. Darauf sollte man sehr stolz sein." Auch die Kanzlerin würdigte Obama als verlässlichen Partner in schwierigen Zeiten. "Heute haben wir, noch nicht ganz das Ende, aber fast das Ende einer achtjährigen intensiven Kooperation, die gekennzeichnet war, davon, dass aus deutscher Sicht, die deutsch-amerikanischen und die europäisch-amerikanischen Beziehungen ein Grundpfeiler unserer Außenpolitik sind, die einerseits interessengeleitet ist, aber andererseits auch wertegebunden. Und hier haben wir eine gemeinsame Plattform für Demokratie, Freiheit und Eintreten für Menschenrechte weltweit und einen Einsatz für die offene und liberale Weltordnung. Natürlich werde ich auch alles daran setzen, mit dem neu gewählten Präsidenten dann gut zusammenzuarbeiten. Aber heute möchte ich Danke sagen. Danke für eine gute, freundschaftliche, intensive Zusammenarbeit." Merkel und Obama warben beide für das Handelsabkommen TTIP. Zwar konnte das Abkommen nicht unter Dach und Fach gebracht werden. Es sei aber wichtig, dass die Verhandlungen aufrecht erhalten werden, so Merkel.