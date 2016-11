"Gebt niemals auf!" Eine Woche nach ihrer Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl hat sich Hillary Clinton am Mittwoch erstmals wieder öffentlich an ihre Unterstützer gewandt. O-TON DEMOCRATIC PRESIDENTIAL NOMINEE FOR THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTIONS HILLARY CLINTON "Zum Wohle unserer Kinder und Familien möchte ich Euch bitten, engagiert zu bleiben und euch weiter auf allen Ebenen einzusetzen. Wir brauchen euch. Amerika braucht euch. Mit eurer Energie, euerem Ehrgeiz und eurem Talent werden wir das hier überstehen. So können wir unseren Beitrag dazu leisten, im moralischen Universum wieder einen Bogen zur Gerechtigkeit zu schlagen. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich weiß, dass sich viele Leute in der vergangenen Woche gefragt haben, ob Amerika noch das Land ist, für das wir es gehalten haben. Die Gräben, die diese Wahl offengelegt hat, sind tief. Aber bitte glaubt mir, wenn ich sage: Amerika ist es wert. Unsere Kinder sind es wert. Glaubt an unser Land, kämpft für unsere Werte, und gebt niemals auf."