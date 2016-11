Demonstranten stürmen Parlament in Brasilien Tumultartige Szenen am Mittwoch im brasilianischen Parlament in Brasilia. Dutzende Demonstranten hatten den Sitzungssaal gestürmt und störten mit Sprechchören den Sitzungsbeginn. Es kam zu Handgemengen zwischen den Demonstranten, den Abgeordneten und dem Sicherheitspersonal. Den Berichten zufolge sollen einige der Störer die Übernahme der Macht durch das Militär gefordert haben. Andere protestierten den Berichten zufolge gegen die Privatisierungspläne von Brasiliens Präsident Michel Temer. Ein Sprecher des Präsidenten sprach nach dem Vorfall von einem Affront. Die sozialen Spannungen in Brasilien sind groß. Die Wirtschaftsleistung des Landes geht zurück, die Unzufriedenheit bei der Bevölkerung wächst. Hinzu kommen zahlreiche Korruptionsaffären, in die auch Mitglieder der Regierung verstrickt sind.