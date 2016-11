Obama und Merkel betonen nach Trump-Wahl gemeinsame Werte Offiziell wird Bundeskanzlerin Angela Merkel den scheidenden US-Präsidenten Barack Obama erst am Donnerstagnachmittag im Berliner Kanzleramt empfangen. Am Mittwochabend trafen sich beide aber schon einmal zu einem Abendessen im Nobelhotel Adlon. Das Essen soll in privater Atmosphäre abgelaufen sein, heißt es. Das Gespräch von Merkel und Obama habe drei Stunden gedauert. Worüber geredet wurde, ist nicht bekannt. In einem gemeinsamen Beitrag für die "Wirtschaftswoche" hatten sich beide für das Handelsabkommen TTIP zwischen den USA und der Europäischen Union und für die vereinbarten weltweiten Klimaschutzziele stark gemacht. Projekte, die der Nachfolger Obamas, Donald Trump ablehnt. Begleitet wird der Staatsbesuch Obamas von massiven Sicherheitsmaßnahmen. Rund 5000 Polizisten sind im Einsatz, dazu kommen Scharfschützen und Polizeiboote auf der Spree.