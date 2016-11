Obamas erste Nacht in Berlin ruhig verlaufen

Berlin Der Besuch von US-Präsident Barack Obama in Berlin verläuft bisher ohne Störung. "Zwischenfälle aus der Nacht sind uns nicht bekannt", sagte ein Polizeisprecher. Obama hatte sich am Abend im Hotel Adlon zu einem Abendessen in privater Atmosphäre mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Die Zusammenkunft dauerte drei Stunden. Über Inhalte wurde nichts bekannt. Über Obamas Programm am Vormittag gibt es offiziell keine Informationen. Am Nachmittag empfängt Kanzlerin Merkel den US-Präsidenten im Kanzleramt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder