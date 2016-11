Merkel und Obama beraten über transatlantische Beziehungen

Berlin Gut eine Woche nach der US-Wahl berät Kanzlerin Angela Merkel mit dem scheidenden US-Präsidenten Barack Obama über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Merkel will Obama am Nachmittag offiziell zu dessen Abschiedsbesuch in Berlin empfangen. Bei dem Gespräch geht es unter anderem um die Rolle der USA unter dem republikanischen Obama-Nachfolger Donald Trump bei der Bewältigung internationaler Krisen wie in Syrien. Die Kanzlerin hatte Obama gestern Abend in dessen Berliner Hotel Adlon zu einem dreistündigen Abendessen in privater Atmosphäre getroffen.

