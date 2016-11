Merkel empfängt Obama offiziell zu Abschiedsbesuch in Berlin

Berlin Kanzlerin Angela Merkel empfängt US-Präsident Barack Obama heute offiziell im Kanzleramt zu dessen Abschiedsbesuch in Berlin. Bei dem anschließenden Gespräch dürfte es auch um die transatlantischen Beziehungen unter dem gewählten republikanischen US-Präsidenten Donald Trump gehen. Trump übernimmt das Amt am 20. Januar. Am frühen Abend wollen Merkel und Obama die Öffentlichkeit über die Ergebnisse ihres Treffens unterrichten. Morgen ist ein Spitzentreffen von Merkel und Obama mit europäischen Staats- und Regierungschefs geplant.