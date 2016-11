Nationaler IT-Gipfel berät über digitale Bildung

Saarbrücken Die digitale Bildung steht im Fokus des nationalen IT-Gipfels heute in Saarbrücken. Dabei geht es um die Frage, wie digitale Medien in der Bildung vom Kindergarten bis zum Beruf sinnvoll eingesetzt werden können. Mehr als 1000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft werden zu dem zehnten IT-Gipfel erwartet, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Weiteres Thema ist die digitale Transformation - also der Umbau von Unternehmen für die digitale Wirtschaft von morgen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder