Obama-Rede in Athen ist eine Ode an die Demokratie

Es war ein leidenschaftliches Plädoyer, das Barack Obama am Mittwochnachmittag vor tausend Zuhörern im Niarchos-Kulturzentrum in Athen hielt. Und es begann mit einer Reverenz an Griechenland, „diese kleine, große Welt, der wir das wertvollste Geschenk überhaupt verdanken – Dimokratía“.Obama benutzte das griechische Wort. Wo sonst, wenn nicht hier, hätte er diese Rede halten können – eine Ode an die Demokratie und zugleich ein...