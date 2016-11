Rot-Rot-Grün in Berlin einigt sich auf Koalitionsvertrag Zwei Monate nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin haben sich SPD, Linke und Grüne auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sprach von einer Aufbruchstimmung. "Sie wissen, wie wichtig es mir schon bei der Amtsübernahme war, wieder mehr in die Stadt zu investieren. Dass wir natürlich weiterhin auf solide und gesunde Finanzen achten, dass aber auch wieder mehr in die Stadt hineininvestiert wird, um sie fitzumachen für die Zukunft. Um gerade die ganzen Veränderungs- und Wachstumsprozesse, die wir ja erleben, nicht nur zu beobachten, zu begleiten, sondern auch eben auch die Infrastruktur daran angepasst zu ertüchtigen in unterschiedlichsten Bereichen. Darauf konnten wir uns auch verständigen, dass noch mal mehr investiert wird in den nächsten Jahren." Als Schwerpunkte ihrer Arbeit machten die Koalitionspartner soziale Gerechtigkeit, bezahlbares Wohnen und Verkehr aus.