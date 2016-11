Seehofer: Gutes Wahlergebnis mit Angela Merkel möglich

Berlin CSU-Chef Horst Seehofer steht trotz anhaltender Differenzen in der Flüchtlingspolitik einer erneuten Kanzlerkandidatur von Angela Merkel aufgeschlossen gegenüber. Er halte ein gutes Wahlergebnis dennoch für möglich - auch gerade wegen der Person Angela Merkel, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Schwäbischen Zeitung". Die Bundeskanzlerin habe ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. In der Wirtschafts-, Finanz- und Bildungspolitik gebe es sehr große Übereinstimmungen zwischen den Unionsparteien. Bei der Zuwanderung werde es dagegen wohl bei unterschiedlichen Positionen bleiben.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder