Deshalb ist Donald Trump der König der Kalendersprüche

Illegale Einwanderer? Alle ausweisen! Islamistische Terroristen? In die Hölle bomben! Konkurrenz aus China? Fette Strafzölle! Klimawandel? Alles Quatsch! Und so weiter. Donald Trump, der nächste Präsident der USA, hat auf so ziemlich alles eine Antwort. Und meistens eine sehr kurze.Trump liebt...