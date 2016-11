Gemeinsames Abendessen von Obama und Merkel am Abend

Berlin US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen sich bereits heute Abend in Berlin zu bilateralen Gesprächen. Die Kanzlerin komme zum Abendessen mit Obama ins Hotel Adlon, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der scheidende US-Präsident landet nach seinem Griechenland-Besuch am frühen Abend in Berlin. Morgen will Obama mit Merkel über die Herausforderungen der künftigen transatlantischen Beziehungen unter dem designierten Präsidenten Donald Trump beraten. Für Freitag ist in Berlin ein Spitzentreffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs geplant.

