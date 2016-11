New Yorker Protest-Wand wächst Sie wächst und wächst, auch eine Woche nach der Wahl noch: Die Wand mit Klebezettelchen in einer New Yorker U-Bahn auf denen Menschen ihrem Frust über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen Luft machen. Dinge wie "Liebe übertrumpft Hass" sind dort zu lesen, "Trumpokalypse" oder "Wir alle sind Immigranten". Und immer wieder der Hashtag "#notmypresident". Ein Künstler hatte die Aktion "Subway Therapy" ins Leben gerufen. Die Enttäuschung sitzt tief in der Hälfte der US-Amerikaner, die lieber Hillary Clinton als Präsidentin gesehen hätten, als Donald Trump. MOHAMED FRANK OLIVO, PASSERBY "Aktionen wie diese können die kleinen Leute wirklich zusammenbringen und vereinen. Und darum geht es auch. Da will man sich den Protesten direkt anschließen. KAMI SINGH, PASSERBY "Viele laufen sicher einfach daran vorbei. Aber ein paar denken sich sicher: Ich möchte mir auch Gehör verschaffen. Ich möchte mich erklären." RYAN, PASSERBY "Jetzt fangen die Leute an sich zu beschweren. Wenn ihr nicht wollt, dass er Präsident wird, dann hättet ihr euch vorher engagieren sollen, als er seine Kandidatur bekanntgab. Nicht jetzt, wo er gewählt wurde." 10.000 Menschen sollen ihr Statement schon hinterlassen haben. Bei den Präsidentschaftswahlen vergangene Woche hatten in New York 79 Prozent für Clinton gestimmt, 18 Prozent für Trump.