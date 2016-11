Steinmeier: "Es ist mir eine große Ehre" HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) "Es ist mir eine große Ehre in diesen wirklich stürmischen Zeiten für das höchste Staatsamt vorgeschlagen zu werden. Meine Freude auf die Aufgabe ist groß, mein Respekt davor noch größer. Die Ereignisse unsere Zeit, Brexit, die Folgen für Europa, die Wahl in den USA, die Lage in der Türkei. Das alles sind politische Erdbeben, sie rütteln an uns. Aber sie können uns auch wachrütteln. Jetzt kommt es auf eine lebendige, auf eine wache politische Kultur an. Und daran will ich an allen zusammenarbeiten. Über Parteigrenzen hinweg, vor allen Dingen aber auch über soziale Grenzen hinweg. Für eine politische Kultur, in der wir miteinander streiten können, aber respektvoll miteinander umgehen. Ein Bundespräsident kann die Welt nicht einfacher machen als sie ist. Ein Bundespräsident darf kein Vereinfacher sein. Er muss ein Mutmacher sein. Ich jedenfalls will die Kräfte wecken, die in dieser Gesellschaft stecken. Ich will sie wertschätzen, fördern. Und dafür, meine Damen und Herren, will ich mein Bestes geben. Vielen Dank."