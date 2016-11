Gewerkschaft: 5000 Polizisten für Obamas Berlin-Besuch

Die Berliner Polizei sichert den Besuch des scheidenden amerikanischen Präsidenten Barack Obama mit mehreren tausend Polizisten. Die Gewerkschaft der Polizei sprach am Morgen von mehr als 5000 Beamten, die bis Freitag im Einsatz seien. Die Pressestelle der Polizei wollte sich zu konkreten Zahlen im Laufe des Tages äußern. Laut GdP bekommen die Berliner Sicherheitsbehörden Verstärkung aus 13 Bundesländern und von der Bundespolizei. Obama wird am frühen Abend gegen 17.35 Uhr in Berlin erwartet.

