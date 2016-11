Anti-amerikanische Proteste in Athen Während des Athen-Besuchs von US-Präsident Barack Obama ist es bei anti-amerikanischen Protesten zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte in der Nacht zum Mittwoch Tränengas gegen Demonstranten ein, nachdem diese versucht hatten, Absperrungen rund um das Parlament und die US-Botschaft zu durchbrechen. Zahlreiche Brandsätze wurden aus den Reihen der Demonstranten geworfen, von denen viele vermummt waren. Zuvor hatten rund 7000 Menschen friedlich protestiert. PROTESTER, VASO VLACHOU, AGED 58, SAYING: "Die Politik der USA ist tödlich. Sie sind verantwortlich für den arabischen Frühling und die Kriege der vergangenen Jahre, auch in Syrien. Ihnen geht es nur ums Öl. Menschen sind ihnen egal." PROTESTER, YANNIS TOLIS "Ihre Politik im mittleren Osten hat auch Auswirkungen auf uns. Durch den Krieg in Syrien, in den die USA verwickelt sind, leiden wir unter dem Zustrom an Flüchtlingen." Auch in der nordgriechischen Stadt Thessaloniki gingen Demonstranten auf die Straßen. Obama hielt sich zu einem zweitägigen Besuch in Griechenland auf. Am Mittwochabend wird er in Berlin erwartet.