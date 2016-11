Verfassungsschutz-Präsident verteidigt LIES!-Verbot Nach Kritik der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung am Verbot der Vereinigung "Die wahre Religion" hat Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen die Entscheidung verteidigt. In einem Reuters-Interview am Dienstag sagte Maaßen, Sicherheitsbehörden hätten die salafistische Szene seit Jahren im Blick. O-TON PRÄSIDENT DES BUNDESAMTES FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ HANS-GEORG MAAßEN "Wir beobachten sie und die Entscheidung des Bundsinnenministers "Die Wahre Religion/LIES" zu verbieten ist eine Entscheidung, die gründlich vorbereitet werden musste. Diese gründliche Vorbereitung, die über längere Zeit gedauert hatte, war notwendig, damit es eine hieb- und Stichfeste Entscheidung ist, die auch nicht vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben werden kann." Rund 140 Personen sollen nach der Teilnahme an LIES-Veranstaltungen in den Kampf für Extremistengruppen wie den IS nach Syrien und in den Irak gereist sein. O-TON PRÄSIDENT DES BUNDESAMTES FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ HANS-GEORG MAAßEN "Es hängt von der Situation vor Ort ab. In Mossul und Syrien, Irak ob diese Personen überhaupt die faktische Möglichkeiten haben nach Deutschland wieder zurück zu kommen. Stichwort Grenzschließung, Stichwort mangelnde Transitmöglichkeiten, oder ob es sich um Personen handelt, die vielleicht zum harten Kern gehören." Laut Maaßen geht es jetzt darum, die sichergestellten und beschlagnahmten Gegenstände und Unterlagen daraufhin zu untersuchen, wie die Vereinigung an Geld gekommen ist.