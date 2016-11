Obama will Vermächtnisrede in Athen halten

Athen Kurz vor seiner Reise nach Berlin will der scheidende US-Präsident Barack Obama heute eine Grundsatzrede in der griechischen Hauptstadt Athen halten. Zum Inhalt liegen zwar keine Informationen vor. Die Griechen gehen aber davon aus, dass Obama vor den Gefahren der politischen Hetze und des Populismus warnen werde, die sich zurzeit in zahlreichen Ländern breit machen - und dass Demokratie die beste Waffe gegen Demagogen sei. Obama fliegt dann zu einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und den Mächtigen der EU nach Deutschland. In Berlin stehen politische Gespräche an.