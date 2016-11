Krawalle in Athen In der griechischen Hauptstadt Athen haben am Dienstagabend tausende Menschen gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Barack Obama demonstriert. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein, nachdem diese versucht hatten, Absperrungen rund um das Parlament und die US-Botschaft zu durchbrechen. Aus den Reihen der etwa 7000 Demonstranten wurden außerdem Brandsätze geworfen. Auf einigen der Plakate der Protestierenden war der Schriftzug "Unerwünscht" zu lesen. Auch in der nordgriechischen Stadt Thessaloniki gingen Demonstranten auf die Straßen und verbrannten eine US-Fahne. Obama hält sich zu einem zweitägigen Besuch in Griechenland auf. Am Mittwochnachmittag reist er weiter nach Berlin.