CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller entschuldigt sich für rassistische Äußerungen

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat sich für Aussagen entschuldigt, mit denen er pauschal afrikanische Männer beschuldigt, Geld für Alkohol, Drogen und Frauen zu verprassen. „Es tut mir leid, die Aussage war zu undifferenziert“, sagte Müller am Dienstag in Marrakesch in Marokko, wo er...