Todesurteil gegen Ägyptens Ex-Präsidenten Mursi aufgehoben

Kairo Der Prozess gegen den ägyptischen Ex-Präsidenten Mohammed Mursi wegen eines Gefängnisausbruchs wird neu aufgerollt. Das entschied das höchste Berufungsgericht des Landes heute in Kairo. Es nahm damit die in einer früheren Instanz verhängte Todesstrafe gegen den Islamisten zurück. Die Staatsanwaltschaft wirft Mursi vor, er habe Anfang 2011 gemeinsam mit der palästinensischen Hamas und der libanesischen Hisbollah eine Flucht aus dem Gefängnis organisiert. Mursi sitzt seit seinem Sturz 2013 in Haft.

