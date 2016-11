1 / 12

Großrazzia gegen Islamisten-Netzwerk

Mit einer Großrazzia in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und acht weiteren Bundesländern ist die Polizei zeitgleich am frühen Dienstagmorgen gegen mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) vorgegangen.

