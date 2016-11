Großrazzia gegen Islamisten-Netzwerk in zehn Bundesländern

Mit einer Großrazzia in zehn Bundesländern, darunter in NRW, Berlin und Hamburg, ist die Polizei am frühen Dienstag gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen.Hunderte Polizisten durchsuchten nach Informationen aus Sicherheitskreisen mehr als 200 Wohnungen und...