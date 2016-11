Präsident Obama wohnt in Berlin im "Adlon"

Berlin US-Präsident Barack Obama wird bei seinem Berlin-Besuch von Mittwoch bis Freitag dieser Woche im Hotel "Adlon" am Boulevard Unter den Linden wohnen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Das "Adlon" in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors gilt als eines der besten Hotels der Hauptstadt. Zahlreiche Staatsgäste, Würdenträger und Showstars haben dort bereits logiert, darunter die US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt und Bill Clinton sowie Pop-Ikone Michael Jackson.