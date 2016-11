Merkel zu Steinmeier: Entscheidung aus Vernunft

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Festlegung der Union auf Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl als Vernunftsentscheidung bezeichnet. Das sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Telefonschalte mit dem CDU-Präsidium am Morgen. Die CDU und CSU hatten entschieden, den Personal-Vorschlag von SPD-Chef Sigmar Gabriel mitzutragen, obwohl die Union die größte Gruppe in der Bundesversammlung stellt.

