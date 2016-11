Hamburgs Justizsenator Till Steffen will Steuerbetrug härter bestrafen

Allein in Deutschland gehen dem Staat jährlich mehrere Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren – versunken in dubiosen „Briefkastenfirmen“ in Übersee. Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grünen) will die Strafverfolgung verstärken und fordert die Bundesregierung zu rigideren Gesetzen gegen...