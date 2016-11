Irakische Armee erobert antike Stadt Nimrud vom IS zurück

Bagdad Iraks Armee hat nach eigenen Angaben die antike Stadt Nimrud von der Terrormiliz IS zurückerobert. Regierungstruppen hätten die Stadt komplett befreit und über mehreren Gebäuden die irakische Fahne gehisst, hieß es in einer Mitteilung der irakischen Armee. Nimrud liegt rund 40 Kilometer südlich der IS-Hochburg Mossul und war vor zwei Jahren von den Dschihadisten überrannt worden. Die Stadt ist eine bedeutende assyrische Ruinenstätte. Im März vergangenen Jahres hatte der IS viele der mehr als 3000 Jahre alten Reliefs zerstört.