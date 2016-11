Frankreich erinnert an Opfer der Pariser Terroranschläge

Am Jahrestag der Pariser Terroranschläge haben die Gedenkfeiern für die Opfer begonnen. Frankreichs Präsident François Hollande enthüllte am Sonntagvormittag eine Gedenktafel am Stade de France im Vorort Saint-Denis, wo sich am 13. November 2015 drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt...