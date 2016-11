Das "Bataclan" fängt nach dem Terror neu an

Paris Ein Jahr nach den Pariser Terrorattacken hat der Konzertsaal "Bataclan" wieder seine Türen geöffnet. Der britische Rockmusiker Sting gab dort am Abend ein Konzert. Diese Rückkehr des Lebens ins "Bataclan" sei der Sieg der Jugend und der humanistischen Ideale über Terror und Spaltung, sagte Frankreichs Kulturministerin Audrey Azoulay. Heute steht Paris im Zeichen des Gedenkens an die 130 Todesopfer der Anschläge. Präsident François Hollande und Bürgermeisterin Anne Hidalgo besuchen am Vormittag die Anschlagsorte.