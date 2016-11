Paris Ein Jahr nach den Pariser Terroranschlägen gedenkt die französische Hauptstadt heute der 130 Todesopfer. Präsident François Hollande und Bürgermeisterin Anne Hidalgo besuchen am Vormittag die Anschlagsorte. Dabei sollen Gedenkplaketten mit den Namen der Opfer enthüllt werden. Am 13. November 2015 hatten drei islamistische Terrorkommandos eine Serie von Anschlägen am Stade de France sowie in einem Ausgehviertel im Osten der französischen Hauptstadt verübt.

