"New York Times" verspricht "unparteiische" Trump-Berichte

New York Die "New York Times" hat ihre Leser angeschrieben und versichert, unparteiisch und fair über den nächsten US-Präsidenten Donald Trump zu berichten. Das von Herausgeber Arthur O. Sulzberger Jr. unterzeichnete Schreiben wurde per E-Mail an die Abonnenten der größten US-Zeitung versandt. Die "Times" hatte sich schon während der Vorwahlen hinter Hillary Clinton gestellt und die Demokratin auch beim Duell mit dem Republikaner Trump zur Favoritin erklärt. Die "New York Post" erklärte die Mail zu einem "Schuldbekenntnis" einseitiger und parteiischer Berichterstattung.

